Украина отмечает 32-ю годовщину независимости

В Украине сегодня празднуют День независимости. Независимость Украины от Советского союза была провозглашена Верховной радой тогдашней УССР 24 августа 1991 года, вскоре после поражения путча ГКЧП. Она была подтверждена на референдуме 1 декабря того же года.

Это второй День независимости Украины в условиях широкомасштабного российского вторжения. В большинстве городов страны в этот день не будет массовых мероприятий, посвящённых празднику. Вместо парада в Киеве на Крещатике проходит выставка уничтоженной российской техники.

Поздравления с праздником опубликовали президент Владимир Зеленский и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

"Сегодня мы отмечаем 32-ю годовщину нашей независимости – независимости Украины. Праздник свободных людей. Праздник сильных людей. Праздник достойных. Праздник равных. Украинцев и украинок. Всех во всем нашем государстве. Это ценность для каждого из нас, и за это мы боремся. И в этой борьбе важен каждый, потому что эта борьба за то, что важно каждому. Это независимая Украина" - сказал Зеленский. Президент Украины в своём обращении поблагодарил всех украинцев за стойкость, особенно отметив тех, "о ком пока нельзя говорить в новостях, чьи имена известны немногим, но чья работа заметна всем... кто проводит сложнейшие операции".

С Днём независимости Украину поздравили госсекретарь США Энтони Блинкен, глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель, другие представители стран Запада. Боррель отметил, что у Украины и ЕС "общее будущее". Здания учреждений Евросоюза накануне вечером подсветили жёлтым и синим - цветами флага Украины.

С Днём независимости народ Украины поздравил и союзник Владимира Путина - белорусский авторитарный лидер Александр Лукашенко. "Получив независимость более трех десятилетий тому назад, обе страны выбрали самостоятельные пути своего развития, строительства будущего, ради которого мы должны создать безопасные возможности для достойного сосуществования всего региона" - написал, в частности, Лукашенко, призвав "использовать ценность нашего соседства ради прекращения конфронтации". Лукашенко предоставил белорусскую территорию российским военным для нанесения ударов по Украине, Беларусь оказывает российской армии логистическую поддержку. При этом Лукашенко не раз говорил, что готов выступить в роли "посредника".