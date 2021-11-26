Украина: паспорта участников операции против "вагнеровцев" аннулировали

Власти Украины признали недействительными загранпаспорта пяти бывших сотрудников разведки, которые, как утверждается, принимали участие в подготовке операции по задержанию членов российской "ЧВК Вагнера" в прошлом году, которая в конце концов сорвалась.
Об этом говорится в расследовании проекта "Схемы", опубликованном Украинской службой Радио Свобода. Расследование дополняет некоторые детали недавно опубликованного проектом Bellingcat (признан в РФ СМИ-"иноагентом") материала об операции против "вагнеровцев".
Как утверждают журналисты, спустя неделю после провала операции в августе прошлого года были уволены по меньшей мере 5 сотрудников Главного управления разведки Украины, включая её главу Василия Бурбу. "Схемы" называют имена четверых из них - кроме Бурбы, это Юрий Семенюк, Роман Червинский и Игорь Дзера. Всем им впоследствии аннулировали загранпаспорта и запретили выезд из Украины.
В мае прошлого года Семенюку отказали в вылете из Киева в Египет на основании документов о запрете в пересечении государственной границы и об изъятии паспорта. Впоследствии в погранслужбе стали отрицать, что такой запрет действительно вводился, и по результатам проверки удалили записи о недействительности паспортов Семенюка и других разведчиков из базы данных. Однако паспорт Семенюка всё равно остался недействительным, поскольку его аннулировали в миграционной службе. Бывший разведчик заявил Радио Свобода, что случившееся могло стать давлением со стороны властей. По его мнению, они не хотели, чтобы причастные к операции рассказали о ней расследователям Bellingcat.
- В конце июля 2020 года в Беларуси задержали 33-х россиян, большинство из которых имели отношение к деятельности ЧВК Вагнера, в том числе участвовали как наёмники в конфликте в Донбассе. Впоследствии их передали России, хотя Украина добивалась их выдачи. Как впоследствии выяснили СМИ - и частично подтвердили украинские власти - спецслужбы Украины готовили спецоперацию по задержанию этих людей.
- Bellingcat, ссылаясь на опрошенных экс-сотрудников ГУР, утверждает, что президент Украины Владимир Зеленский был проинформирован о спецоперации и одобрил её. В последний момент, когда россияне следовали в первый пункт маршрута – Минск, офис Зеленского, а именно его руководитель Андрей Ермак, потребовал перенести операцию на неделю – предположительно в связи с тем, что Зеленский в этот же момент достиг соглашения с Россией о прекращении огня в Донбассе, и спецоперация могла бы сорвать перемирие.
- При этом опрошенные журналистами бывшие оперативники ГУР высказали и другую версию: якобы причиной срыва операции могло стать предвзятое отношение президента Украины и его аппарата к тогдашнему начальнику украинской разведки Василию Бурбе.
- Перенос операции привёл к тому, что "вагнеровцы" не успели отправиться по своему маршруту, на котором их собирались задержать украинские спецслужбы, и были задержаны спецслужбами Беларуси, принявшими их за группу, призванную помочь протестам против режима Александра Лукашенко. После разбирательств их выдали в Россию.
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