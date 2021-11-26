Украина: паспорта участников операции против "вагнеровцев" аннулировали

Власти Украины признали недействительными загранпаспорта пяти бывших сотрудников разведки, которые, как утверждается, принимали участие в подготовке операции по задержанию членов российской "ЧВК Вагнера" в прошлом году, которая в конце концов сорвалась.

Об этом говорится в расследовании проекта "Схемы", опубликованном Украинской службой Радио Свобода. Расследование дополняет некоторые детали недавно опубликованного проектом Bellingcat (признан в РФ СМИ-"иноагентом") материала об операции против "вагнеровцев".

Как утверждают журналисты, спустя неделю после провала операции в августе прошлого года были уволены по меньшей мере 5 сотрудников Главного управления разведки Украины, включая её главу Василия Бурбу. "Схемы" называют имена четверых из них - кроме Бурбы, это Юрий Семенюк, Роман Червинский и Игорь Дзера. Всем им впоследствии аннулировали загранпаспорта и запретили выезд из Украины.

В мае прошлого года Семенюку отказали в вылете из Киева в Египет на основании документов о запрете в пересечении государственной границы и об изъятии паспорта. Впоследствии в погранслужбе стали отрицать, что такой запрет действительно вводился, и по результатам проверки удалили записи о недействительности паспортов Семенюка и других разведчиков из базы данных. Однако паспорт Семенюка всё равно остался недействительным, поскольку его аннулировали в миграционной службе. Бывший разведчик заявил Радио Свобода, что случившееся могло стать давлением со стороны властей. По его мнению, они не хотели, чтобы причастные к операции рассказали о ней расследователям Bellingcat.