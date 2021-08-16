Украина передала активиста Шиеса Древарха Просветлённого России

Архангельский экоактивист Андрей Христофоров, известный под именем Древарх Просветлённый, передан российским правоохранительным органам. Об этом сообщают активисты движения "Поморье не помойка".

"Стало известно, что Андрей Христофоров, более известный как Древарх, вернулся в Россию, но не по своей воле — его экстрадировали из Украины", - говорится в сообщении.

Как пишет "Новая газета", Христофоров сам приехал из Украины и добровольно сдался властям.

Андрей Христофоров один из активных участников протестов против строительства мусорного полигона на станции Шиес в Архангельской области. Он покинул Россию в сентябре 2019 года из-за того, что против него было возбуждено уголовное дело о нападении на полицейского. Позже МВД объявило его в розыск. В январе 2020 года Христофоров заявил, что получает угрозы от российских спецслужб.

Тогда же он покинул Дом прав человека в Украине, не получив политического убежища. Позже он сообщил, что намерен вернуться в Россию, где у него осталась семья.