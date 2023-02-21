Украина перенесла нулевой километр железных дорог в Киев

Украинская железная дорога (компания "Укрзализныця") перенесла нулевой километр, от которого отсчитывается километраж всех железных дорог в стране, в Киев. Этот символический шаг произошёл 21 февраля.

Ранее километраж железных дорог в Украине отсчитывался от Москвы - столицы СССР, в состав которого входила Украина.

"Раньше мы видели километражные отметки на главном вокзале страны, на которых было отмечено 856/857 км. Почему? Потому что около сотни лет у нас был расчет нулевого километра от России. Кладём этому конец. Теперь нулевой километр украинских железных дорог здесь, в Киеве, на Центральном вокзале", — заявил председатель правления "Украинской железной дороги" Александр Камышин.

Как сообщили в пресс-службе компании, она начала программу под названием "Железная украинизация", в ходе которой намерена отказаться от названий и изображений времён Российской империи и СССР на любых объектах железнодорожного транспорта. "Пора наконец избавиться от советского и имперского прошлого, которое более 100 лет пропитывало украинскую железную дорогу, выбросить на свалку истории все, что связывает нас и мешает развиваться", — заявил Камышин.