Украина получила ещё два комплекса ПВО "Пэтриот"

Украина получила на вооружение ещё два зенитно-ракетных комплекса "Пэтриот", сообщило министерство обороны страны. Ранее глава ведомства Денис Шмыгаль заявлял, что договоренности о поставках достигнуты с правительством Германии.

Стоимость двух батарей без учета боекомплекта, по данным украинской стороны, превысила два миллиарда долларов. Комплексы "Пэтриот" являются одним из ключевых элементов системы противовоздушной обороны и предназначены для защиты от воздушных и ракетных угроз.

Киев неоднократно обращался к западным партнерам с просьбой о дополнительных поставках "Пэтриот" и ракет к ним. В июле президент США Дональд Трамп заявлял, что европейские страны передадут Украине комплексы из собственных запасов, после чего Вашингтон восполнит их новыми системами. Он также сообщал о подготовке к отправке в Европу 17 комплексов "Пэтриот", большая часть которых в итоге будет передана Украине.

Берлин в сентябре сообщал о передаче Киеву двух установок "Пэтриот", а в ноябре анонсировал отправку ещё двух, оплаченных Данией, Литвой и Норвегией.

Россия осуждает военную помощь Украине.