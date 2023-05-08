Украина получила от Польши десять истребителей МиГ-29

Польские военные передали Украине десять истребителей МиГ-29, сообщил на брифинге в понедельник министр обороны Польши Мариуш Блащак.

Ранее, в начале апреля, польский президент Анджей Дуда говорил, что его страна поставила Украине восемь истребителей МиГ-29, а в середине месяца правительство Германии разрешило передать Киеву такие же истребители, но их число не называлось.

Ещё одна страна, передавшая МиГ-29 советского производства Украине, – Словакия. Она поставила 13 истребителей.