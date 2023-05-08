Украина получила от Польши десять истребителей МиГ-29

Польские военные передали Украине десять истребителей МиГ-29, сообщил на брифинге в понедельник министр обороны Польши Мариуш Блащак.
Ранее, в начале апреля, польский президент Анджей Дуда говорил, что его страна поставила Украине восемь истребителей МиГ-29, а в середине месяца правительство Германии разрешило передать Киеву такие же истребители, но их число не называлось.
Ещё одна страна, передавшая МиГ-29 советского производства Украине, – Словакия. Она поставила 13 истребителей.
- Контрнаступление Вооружённых сил Украины с целью деоккупации ранее захваченных Россией украинских территорий ожидается, согласно заявлениям Киева, в ближайшее время – в конце весны-начале лета. Для этого власти Украины запрашивали у западных союзников бронетехнику, боеприпасы, включая ракеты дальностью свыше 150 километров, и самолёты F-16. Ракеты и самолёты украинские военные, согласно официальным заявлениям, так и не получили. В то же время, по данным британской разведки, российская армия оборудовала рекордное в современной истории количество фортификационных сооружений на территориях, которые могут быть атакованы ВСУ. В прошедшее воскресенье министр обороны Украины Алексей Резников предупредил, что "ожидания от контрнаступления завышены". Глава военного ведомства пояснил, что многие люди в мире "ждут чего-то грандиозного", и это может привести их к "эмоциональному разочарованию".
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