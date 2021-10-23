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Украина получила от США третью партию военной помощи

Владимир Зеленский и Джо Байден встретились в Вашингтоне, 1 сентября 2021

Третья партия американской военной помощи прибыла на Украину. Это заключительная партия на 60 млн долларов от правительства США - для нужд украинских вооруженных сил. Доставлены боеприпасы, противотанковое и высокоточное вооружение, медицинское имущество и другие материалы.

"Мы хотим видеть Украину на пути в НАТО, мирной и свободной страной", - заявила в аэропорту Киева военный атташе посольства США в Украине полковник Бриттани Стюарт.

Договоренности о поставках американской военной помощи были достигнуты во время визита президента Украины Владимира Зеленского в США в начале сентября. Первую и вторую партию дополнительной помощи в Киеве получили 10 и 18 октября.

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