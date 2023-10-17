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Украина получила от США все обещанные танки "Абрамс"

Соединённые Штаты направили Украине 31 танк "Абрамс". Это все обещанные Киеву машины, сообщил Голосу Америки представитель армии США в Европе и Африке Мартин ОʼДоннелл.

По словам ОʼДоннелла все украинские военнослужащие, которые проходили обучение на "Абрамсах" с войсками США в Германии, вернулись на родину. Киев также получил боеприпасы и запчасти для танков. "Мы выполнили свою часть сделки", — сказал О’Доннелл.

Американские военные чиновники говорят, что может пройти некоторое время, прежде чем "Абрамсы" будут отправлены на поле боя, поскольку военнослужащие должны решить, где и когда использовать машины для достижения максимального эффекта в боях против российских войск.

"Танк "Абрамс" — это чертовски хорошая бронетехника, но это не панацея. В конечном счете, главное — это решимость Украины добиться прорыва", — отметил ОʼДоннелл.

Первые "Абрамсы" были поставлены Украине в сентябре. Машины дополнят имеющийся у ВСУ арсенал западных танков. Украинская армия уже использует немецкие "Леопард-2" и британские "Челленджер-2".

С начала войны России против Украины США оказали Киеву помощи на сумму около 44 миллиардов долларов, напоминает Голос Америки. У Пентагона есть еще примерно пять миллиардов долларов, одобренные Конгрессом, для помощи Украине.

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