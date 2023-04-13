Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Украина получит от Польши несколько истребителей МиГ-29

МиГ-29, архивный снимок

Правительство Германии одобрило заявку Польши на поставку истребителей МиГ-29 со своих складов в Украину. Самолёты оставались в Германии после ухода из ГДР группировки советских войск в первой половине 1990-х годов. Об этом информирует агентство УНИАН. По данным издания Spiegel, федеральное правительство обещало принять решение в этот четверг. Депутат Бундестага Маркус Фабер отметил быстрое решение об одобрении. Он отметил, что правительство ФРГ продемонстрировало способность быстро принимать взвешенные решения.

Польша была первой среди стран-партнеров, которые пообещали поставить Украине истребители. В начале апреля польский президент Анджей Дуда заявил, что Варшава передаст украинской армии восемь истребителей МиГ-29. Четыре уже находятся в Украине, ещё четыре готовятся к отправке.

Ранее о своей готовности передать истребители Украине заявила Словакия. Эта страна также согласила передать Украине МиГ-29 и уже заявила, что Киеву будут переданы 13 истребителей.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG