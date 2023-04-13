Украина получит от Польши несколько истребителей МиГ-29

Правительство Германии одобрило заявку Польши на поставку истребителей МиГ-29 со своих складов в Украину. Самолёты оставались в Германии после ухода из ГДР группировки советских войск в первой половине 1990-х годов. Об этом информирует агентство УНИАН. По данным издания Spiegel, федеральное правительство обещало принять решение в этот четверг. Депутат Бундестага Маркус Фабер отметил быстрое решение об одобрении. Он отметил, что правительство ФРГ продемонстрировало способность быстро принимать взвешенные решения.

Польша была первой среди стран-партнеров, которые пообещали поставить Украине истребители. В начале апреля польский президент Анджей Дуда заявил, что Варшава передаст украинской армии восемь истребителей МиГ-29. Четыре уже находятся в Украине, ещё четыре готовятся к отправке.

Ранее о своей готовности передать истребители Украине заявила Словакия. Эта страна также согласила передать Украине МиГ-29 и уже заявила, что Киеву будут переданы 13 истребителей.