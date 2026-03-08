Украина потребовала от Венгрии вернуть деньги и золото "Ощадбанка"

Украина требует от Венгрии вернуть деньги и золотые слитки, изъятые во время задержания украинских инкассаторов. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига назвал произошедшее "беспрецедентным актом государственного бандитизма и рэкета".

"Эти деньги не принадлежат Венгрии или ее правительству; они принадлежат государственному банку Украины "Ощадбанк" и, следовательно, украинским налогоплательщикам", – написал он в соцсети X.

Накануне "Ощадбанк" также потребовал от Венгрии вернуть инкассаторские автомобили и ценности, которые, как говорится в заявлении, были незаконно захвачены. В финансовой организации отметили, что транспортировка осуществлялась в рамках международного соглашения между "Ощадбанком" и банком "Райффайзен" в Австрии, а сам груз был оформлен в соответствии с международными правилами перевозок и действующими европейскими таможенными процедурами.

"Средства, которые перевозились из Вены в Украину, принадлежат "Ощадбанку". Эти средства были доверены банку украинскими гражданами и бизнесом. Они направлялись в Украину для дальнейшего использования в обращении и насыщения наличного рынка страны", – говорится в заявлении.

5 марта в Венгрии были задержаны семь украинских инкассаторов, которые перевозили из Вены в Украину 40 миллионов долларов, 35 миллионов евро и девять килограммов золота. Было возбуждено уголовное дело по подозрению в отмывании денег. Венгерские власти заявили, что задержанные граждане Украины будут выдворены из страны. 6 марта инкассаторы вернулись на родину, однако автомобили и их содержимое остаются в Венгрии.