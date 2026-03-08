Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Украина потребовала от Венгрии вернуть деньги и золото "Ощадбанка"

Слушать
3 мин.

Аудио создано при помощи технологий искусственного интеллекта

Украина требует от Венгрии вернуть деньги и золотые слитки, изъятые во время задержания украинских инкассаторов. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига назвал произошедшее "беспрецедентным актом государственного бандитизма и рэкета".

"Эти деньги не принадлежат Венгрии или ее правительству; они принадлежат государственному банку Украины "Ощадбанк" и, следовательно, украинским налогоплательщикам", – написал он в соцсети X.

Накануне "Ощадбанк" также потребовал от Венгрии вернуть инкассаторские автомобили и ценности, которые, как говорится в заявлении, были незаконно захвачены. В финансовой организации отметили, что транспортировка осуществлялась в рамках международного соглашения между "Ощадбанком" и банком "Райффайзен" в Австрии, а сам груз был оформлен в соответствии с международными правилами перевозок и действующими европейскими таможенными процедурами.

"Средства, которые перевозились из Вены в Украину, принадлежат "Ощадбанку". Эти средства были доверены банку украинскими гражданами и бизнесом. Они направлялись в Украину для дальнейшего использования в обращении и насыщения наличного рынка страны", – говорится в заявлении.

5 марта в Венгрии были задержаны семь украинских инкассаторов, которые перевозили из Вены в Украину 40 миллионов долларов, 35 миллионов евро и девять килограммов золота. Было возбуждено уголовное дело по подозрению в отмывании денег. Венгерские власти заявили, что задержанные граждане Украины будут выдворены из страны. 6 марта инкассаторы вернулись на родину, однако автомобили и их содержимое остаются в Венгрии.

  • Отношения Киева и Будапешта вновь обострились после того, как Украина прекратила поставки российских энергоресурсов в Венгрию по нефтепроводу "Дружба". Украина заявляет, что нефтепровод повреждён в результате российских ударов. Будапешт уверен, что поставки прекращены по политическим причинам.
  • Утром 6 марта премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил в эфире радио Kossuth, что Будапешт приостановит транзит важных для Украины поставок, пока Киев не возобновит работу нефтепровода "Дружба". Он добавил, что Венгрия также продолжит блокировать европейскую финансовую помощь Украине.
XS
SM
MD
LG