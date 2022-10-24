Украина пригласила МАГАТЭ проверить, делает ли она грязную бомбу

Украина пригласила экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) посетить объекты, на которых, как утверждают в России, может разрабатываться так называемая грязная бомба - взрывное устройство, содержащее радиоактивное вещество.

Как сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, он обсудил эту тему с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси и получил от него согласие. "В отличие от России, Украина была и остается прозрачной. Нам нечего прятать" - написал Кулеба в твиттере. Он вновь назвал утверждения России о разработке в Украине грязной бомбы лживыми.

Накануне о том, что Украина якобы готовится взорвать грязную бомбу, чтобы обвинить Россию в использовании ядерного оружия, в телефонных разговорах с главами министерств обороны четырёх стран НАТО заявил министр обороны России Сергей Шойгу. Утром 23 октября, ещё до звонков Шойгу, со ссылкой на некие "заслуживающие доверия источники" о грязной бомбе сообщило государственное агенство РИА Новости. Оно же писало, что задачу изготовить эту бомбу якобы поставили Восточному горно-обогатительному комбинату в городе Жёлтые Воды Днепропетровской области, а также Институту ядерных исследований в Киеве. То же РИА Новости в первые дни после начала российского вторжения в Украину, в феврале и марте, писало, что грязную бомбу могли готовить на Чернобыльской АЭС, и якобы поэтому её взяла под контроль российская армия. Никаких доказательств представлено не было, а российские военные ушли с АЭС в конце марта.

В понедельник 24 октября Минобороны России выступило с официальным комментарием, который во многом повторяет утверждения РИА Новости. Российское военное ведомство утверждает, что Украина якобы планирует замаскировать подрыв грязной бомбы под нештатное срабатывание российского ядерного боеприпаса малой мощности. Утверждается, что Минобороны "привело силы и средства в готовность на случай взрыва грязной бомбы". Глава МИД России Сергей Лавров сказал, что речь не идёт о "пустом подозрении".

США, Великобритания и Франция, вслед за Украиной, отвергли утверждения о якобы имеющейся у Украины грязной бомбе, заявив, что Россия ищет предлог для эскалации. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, по-прежнему без доказательств, 24 октября заявил, что угроза применения грязной бомбы "налицо", а то, что страны Запада не верят в эту угрозу, не означает, что она перестала существовать. Сегодня же глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин назвал использование США в войне против Японии (тогдашний Советский Союз был союзником США) ядерного оружия "военным преступлением" и посетовал, что человечество не вынесло "справедливый приговор в отношении политического и военного руководства Соединенных Штатов Америки". Он также заявил, что Россию "беспокоит западная риторика о возможности применения ядерного оружия". У России, по его словам, такой риторики нет.

При этом страны Запада не заявляли о возможности применения ядерного оружия в контексте войны в Украине и, напротив, обвиняли в безответственной риторике Россию. Российский президент Владимир Путин в частности говорил, что Москва использует "все имеющиеся средства" для защиты территориальной целостности, а его заместитель по Совету безопасности Дмитрий Медведев грозил Западу Апокалипсисом: "Их люди хапнут горя по полной программе. У них в прямом смысле будет гореть земля и плавиться бетон".