Украина пригрозила Польше ответом после лишения Зеленского ордена

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Киев ответит на решение президента Польши Кароля Навроцкого лишить Владимира Зеленского ордена Белого Орла.
"Мы будем зеркально отвечать на все шаги, особенно если эти шаги являются недружественными и проявляют пренебрежение к нашей стране. Время, когда мы этого не замечали, прошло", – сказал Сибига.
Глава украинского МИД назвал Навроцкого "разрушителем" позитивных достижений в отношениях двух стран и заявил, что тот получает "аплодисменты из Москвы".
По словам Сибиги, решение Варшавы является проявлением неуважения не только к Зеленскому, но и к украинскому государству. При этом дипломат подчеркнул, что Украина по-прежнему заинтересована в сохранении партнерских отношений с Польшей и готова к диалогу.
В свою очередь премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что противостояние между польскими и украинскими политиками является "стратегической ошибкой", от которой проиграют обе стороны – как в геополитическом, так и в экономическом плане.
19 июня Навроцкий лишил Зеленского ордена Белого Орла — высшей государственной награды Польши. В ответ украинский президент вернул награду почтой. Позднее от польских наград отказались глава МИД Андрей Сибига, посол Украины в Польше Василий Боднар, глава военной разведки Кирилл Буданов, а также бывшие президенты Украины Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко.
Зеленский был награждён Орденом Белого орла в 2023 году при президенте Анджее Дуде за вклад в развитие польско-украинских отношений и сотрудничество в сфере безопасности. Решение назвать подразделение именем "Героев УПА" было принято в мае и вызвало резкую реакцию в Варшаве.
Шаг Зеленского критиковали как представители проевропейского правительства, так и нынешняя националистическая оппозиция, с которой связан президент Навроцкий. Сторонники оппозиции критиковали Украину в гораздо более резких выражениях, в то время как представители правительства отмечали, что ссора пойдёт только на пользу Москве.
- УПА – Украинская повстанческая армия – вооружённое партизанское формирование украинских националистов времён Второй мировой войны и послевоенного периода, действовавшее в основном на территории Западной Украины (в межвоенный период входившей в состав Польши, в 1939 году перешедшей под контроль СССР, что было подтверждено и после войны) под политическим контролем Степана Бандеры. Своей целью УПА называла создание независимой Украины, без контроля со стороны СССР и нацистской Германии.
- В 1943–1945 годах на территории Волыни и Восточной Галиции произошли массовые убийства польского населения, ответственность за которые польская сторона возлагает на УПА. По оценкам большинства польских историков, жертвами этих событий стали около 35–40 тысяч поляков, хотя в польском общественном и политическом дискурсе нередко звучит цифра в 100 тысяч погибших. Польский парламент квалифицировал эти события как геноцид. Факт массовых убийств поляков на Волыни признают и украинские историки, обращая внимание при этом на то, что в ходе украинско-польского конфликта в регионе значительные жертвы понесло и украинское население.
- В последние годы Украина и Польша сделали ряд шагов к разрешению исторических противоречий. В 2023 году в Луцке, центре Волынской области, прошли церемонии памяти жертв Волынской трагедии, в которых участвовали главы двух государств. В западных регионах Украины начаты работы по эксгумации тел жертв тогдашних событий.
- После решения о присвоении звания "Героев УПА" в ответ на критику Варшавы украинские политики подчёркивали, что этот шаг не был направлен против Польши, целью было указать на сопротивление УПА советской власти.