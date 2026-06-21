Украина пригрозила Польше ответом после лишения Зеленского ордена

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Киев ответит на решение президента Польши Кароля Навроцкого лишить Владимира Зеленского ордена Белого Орла.

"Мы будем зеркально отвечать на все шаги, особенно если эти шаги являются недружественными и проявляют пренебрежение к нашей стране. Время, когда мы этого не замечали, прошло", – сказал Сибига.

Глава украинского МИД назвал Навроцкого "разрушителем" позитивных достижений в отношениях двух стран и заявил, что тот получает "аплодисменты из Москвы".

По словам Сибиги, решение Варшавы является проявлением неуважения не только к Зеленскому, но и к украинскому государству. При этом дипломат подчеркнул, что Украина по-прежнему заинтересована в сохранении партнерских отношений с Польшей и готова к диалогу.

В свою очередь премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что противостояние между польскими и украинскими политиками является "стратегической ошибкой", от которой проиграют обе стороны – как в геополитическом, так и в экономическом плане.

19 июня Навроцкий лишил Зеленского ордена Белого Орла — высшей государственной награды Польши. В ответ украинский президент вернул награду почтой. Позднее от польских наград отказались глава МИД Андрей Сибига, посол Украины в Польше Василий Боднар, глава военной разведки Кирилл Буданов, а также бывшие президенты Украины Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко.

Зеленский был награждён Орденом Белого орла в 2023 году при президенте Анджее Дуде за вклад в развитие польско-украинских отношений и сотрудничество в сфере безопасности. Решение назвать подразделение именем "Героев УПА" было принято в мае и вызвало резкую реакцию в Варшаве.

Шаг Зеленского критиковали как представители проевропейского правительства, так и нынешняя националистическая оппозиция, с которой связан президент Навроцкий. Сторонники оппозиции критиковали Украину в гораздо более резких выражениях, в то время как представители правительства отмечали, что ссора пойдёт только на пользу Москве.