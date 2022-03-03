Украина приняла закон об изъятии российской собственности

Верховная рада Украины приняла закон о принудительном изъятии права собственности России и её резидентов. Документ предусматривает национализацию имущества и финансов российских юридических лиц на территории Украины.

Решение об изъятии собственности будет принимать Совет нацбезопасности и обороны по запросу правительства.

Кроме того, Рада одобрил ряд поправок об ужесточении ответственности за распространение пропаганды "государства-агрессора", преступления против национальной безопасности и мародёрство.

Решения приняты на фоне российского вооружённого вторжения на территорию Украины. Оно началось 24 февраля по приказу президента Владимира Путина. Власти называют эти действия "специальной военной операцией" с целью "денацификации" и "демилитаризации" Украины.

В российских городах проходят антивоенные акции. Их участников массово задерживает полиция. По информации правозащитного проекта "ОВД-Инфо" (признан в России "иноагентом"), задержанных с четверга прошлой недели уже свыше 7 с половиной тысяч.