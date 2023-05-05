Украина признала, что сбила свой беспилотник над Киевом

Командование воздушных сил Украины сообщило, что вечером 4 мая сбило над Киевом украинский беспилотник "Байрактар", потерявший управление в ходе планового полёта.

"Вероятно, речь идет о технической неисправности, причины устанавливаются", - говорится в заявлении командования. Там же отмечается, что жертв и пострадавших нет.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщал, что падение обломков сбитого беспилотника спровоцировало пожар на первом этаже торгового центра, который был быстро потушен. Взрывной волной разрушены декоративные наружные элементы здания. Несущие конструкции не повреждены, никто не пострадал, написал Кличко в своем телеграм-канале.