Киев обвинил российских военных в убийстве украинского пленного

Украина начинает расследование предполагаемого убийства безоружного пленного российскими солдатами за лозунг "Слава Украине!", которое попало на видео.

В понедельник в украинских и российских телеграм-каналах распространилось видео, на котором безоружный мужчина в военной форме, похожей на форму ВСУ, стоя в лесном массиве докуривает сигарету, произносит "Слава Украине!", после чего в него стреляют из автоматов, и он падает. Судя по всем обстоятельствам, можно предположить, что убивают недавно сдавшегося в плен украинского военнослужащего. Где именно и когда была сделана видеозапись – неизвестно. Также на кадрах не видно ни одного из стрелявших – слышны лишь голоса.

Власти Украины призвали начать расследование офис прокурора Международного уголовного суда (МУС). "Крайне важно, чтобы прокурор МУС Карим Хан начал немедленное расследование этого ужасного военного преступления. Виновные должны предстать перед правосудием", – заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, добавив, что произошедшее – "ещё одно доказательство того, что эта война является геноцидом".

Уполномоченный по правам человека Украины Дмитрий Лубинец также сообщил, что отправил появившуюся в сети видеозапись своим коллегам-правозащитникам из разных стран мира как доказательство очередного военного преступления России.

На видео отреагировал и президент Владимир Зеленский, пообещав найти убийц. Сообщается также, что Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело по статье "Нарушение законов и обычаев войны".