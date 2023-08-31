Украина призывает жителей оккупированных районов не голосовать

Власти Украины призвали жителей оккупированных Россией территорий не принимать участие в выборах, назначенных российскими властями в четырёх областях, об аннексии которых в прошлом году объявила Россия.

В российский единый день голосования 10 сентября выборы в местные органы власти и законодательные собрания должны пройти в десятках российских регионов, а также в подконтрольных России частях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.

В Запорожской и Донецкой областях (в российской официальной терминологиии - "ДНР") досрочное голосование, по сообщениям российских избиркомов, началось уже 31 августа. Утверждается, что оно проходит в "труднодоступных районах", а также в населённых пунктах у линии фронта. Ни Запорожская, ни Донецкая области целиком не контролируются Россией - часть их территорий под контролем Украины. На фронте в обеих областях идут активные боевые действия.

Сформированные Россией избиркомы утверждают, что члены избирательных комиссий "приходят к избирателям домой", чтобы те проголосовали. Агентство Reuters сообщает, что в Мариуполе временные избирательные участки открываются прямо во дворах - как в ряде мест во время голосования о поправках в конституцию России в 2020 году.

Украинский Центр национального сопротивления в чтеверг подтвердил, что члены комиссий в сопровождении российских солдат ходят по домам жителей оккупированных территорий - так же как в сентябре прошлого года во время так называемых референдумов, которые не были признаны подавляющим большинством стран мира.

"Мы призываем украинцев не открывать двери оккупантам и, по возможности, покинуть регион или свои дома на период „досрочного голосования“", — говорится в заявлении Центра, которое цитирует Би-би-си.

В четырёх областях, об аннексии которых объявила Россия, российские власти ввели военное положение. В закон о выборах специально были внесены поправки, позволяющие проводить там голосование в условиях военного положения. Списки кандидатов выдвинули представленные в Госдуме партии, списки "Единой России" возглавляют назначенные Кремлём главы администраций регионов. Независимого наблюдения за голосованием нет.