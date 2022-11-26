Украина решила бойкотировать ПА ОБСЕ до исключения из неё России

Украинская делегация решила бойкотировать заседания Парламентской ассамблеи ОБСЕ, пока из неё не исключат Россию. В ПА ОБСЕ не смогли изменить правила, чтобы удалить российских представителей из своего состава. Об этом сообщила член делегации Евгения Кравчук.

"Мы, украинская делегация, бойкотируем работу в ПА ОБСЕ, пока эта международная организация не сможет сформировать своё отношение к участию в ней россиян", – написала Кравчук.

Накануне украинская делегация предложила внести правки в регламент ассамблеи, позволяющий лишить Россию полномочий. В четверг президент Украины Владимир Зеленский также призвал исключить Россию из состава организации. В ПА ОБСЕ, которая отвечает за безопасность и сотрудничество в Европе, входят представители 57 государств. В том числе – России, которая вторглась в Украину в феврале 2022 года.

Сегодня последний день 20-й сессии ПА ОБСЕ в Варшаве. Российские делегаты в ней не участвуют, так как Польша не выдала им визы. По словам главы польской делегации Барбары Бартус, допуск россиян "нарушил бы принцип солидарности с Украиной".