Украина: Россия снова пытается сделать Харьков "прифронтовым городом"

Российские войска пытаются пробиться к Харькову и вновь сделать его прифронтовым городом. Об этом заявил в воскресенье советник главы МВД Украины Вадим Денисенко. Его слова приводит Би-би-си.

По словам советника главы Офиса президента Украины Алексея Арестовича, в Белгородской области на границе с Украиной собрано 5-7 российских батальонно-тактических групп, а также штурмовики и вертолёты, которые в ближайшее время могут вместе с артиллерией быть задействованы для ударов по городу.

Фронт в первые недели войны в феврале-марте проходил фактически по окраинам Харькова, тогда в городе были отмечены большие разрушения вследствие обстрелов. В апреле-мая украинские войска отодвинули фронт по направлению к российской границе. В последнее время вновь поступают сообщения о наступлении российских войск, вновь занявших несколько посёлков.

Наиболее упорные бои идут сейчас на западе Луганской области. Минобороны России в своей сводке заявило о взятии посёлка Метёлкино под Северодонецком. "Частичный успех" россиян там признал и Генштаб ВСУ.

По словам главы Луганской областной администрации Сергея Гайдая, минувшей ночью российские войска вели интенсивные обстрелы Лисичанска, где погибли не менее двух человек. Бои идут и в соседнем Северодонецке, большая часть города находится под контролем России, однако украинские военные удерживают оборону на территории завода "Азот". Бои идут и по другим направлениям, однако российским военным по-прежнему не удаётся окружить Лисичанск и Северодонецк.