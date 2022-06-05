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Украина сообщает о контроле над половиной территории Северодонецка

Мост под Северодонецком

Глава Луганской областной администрации Сергей Гайдай заявил, что Вооружённые силы Украины сейчас контролируют около половины территории города Северодонецк. Часть городской территории, как утверждается, вернулась под контроль Украины в результате контрнаступления в последние дни.

По словам Гайдая, ранее российские силы занимали 70 процентов территории города, однако в последние два дня украинским военнослужащим удалось частично восстановить утерянный контроль. По словам Гайдая, в плену оказались восемь российских военнослужащих. Российская сторона эту информацию пока не комментировала.

Об успехах украинских контратак в Северодонецке заявляют также разведка Министерства обороны Великобритании и американский Институт изучения войны (ISW). Как говорится в ежедневной британской сводке, украинским войскам, вероятно, удалось снизить "темп наступления российских сил, достигнутый ранее путем концентрации боевых частей и огневых средств". В ней также сказано, что Россия использует в боях за Северодонецк плохо обученных и оснащенных резервистов из самопровозглашённой "ЛНР" – вероятно, чтобы снизить потери среди российских военных. В сводке ISW говорится, что российские войска, вероятно, ещё в состоянии взять Северодонецк и соседний Лисичанск, но темп наступления утрачен.

Бои за Северодонецк начались ещё в марте. В конце мая российские войска вошли в город и заняли часть его жилых кварталов. Глава Чечни Рамзан Кадыров прямо утверждал, что город взят, однако официально Минобороны России это не подтверждало.

Глава Луганской областной администрации также рассказал, что основные силы в Донбассе Россия сейчас направила на захват Северодонецка и трассы Лисичанск – Бахмут. Если она будет перерезана, украинские силы в Северодонецке и Лисичанске окажутся в окружении. По данным Генштаба Украины, на Бахмутское направление перебрасывается военная техника РФ.

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