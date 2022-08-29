Украина сообщила о контрнаступлении в Херсонской области

Украинские военные в понедельник сообщили о контрнаступлении в Херсонской области на юге страны. О наступательных действиях украинских войск сообщает и ряд пророссийских телеграм-каналов.
Как утверждают представители украинской оперативной группировки войск “Каховка”, в ходе боёв 29 августа украинские военные прорвали первую линию обороны российских войск на одном из участков фронта. Об успешном наступлении сообщают также ряд украинских СМИ со ссылкой на источники в Вооружённых силах.
По словам руководителя пресс-центра Сил обороны “Юг” Натальи Гуменюк, украинские военные начали наступательные действия на ряде направлений. При этом Гуменюк призвала к информационной тишине на фоне сообщений о наступлении. "Какие-либо действия, даже если они вдохновляют, должны провестись и иметь логическое завершение и только тогда они могут быть результативными" – заявила она. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк призвал блогеров не делать поспешных громких заявлений о контрнаступлении, а ждать официальных сообщений властей.
По имеющейся информации, наступление ведётся не непосредственно на Херсон, а прежде всего в северо-западной части Херсонской области. Ряд российских телеграм-каналов, освещающих войну, сообщают о том, что украинские войска в ходе наступления заняли село Сухой Ставок. Официального подтверждения этих сообщений нет. Минобороны России пока не комментировало бои. Глава аннексированного Россией Крыма Сергей Аксёнов назвал сообщения об украинском контрнаступлении фейком.
В течение дня также поступают сообщения о ракетных и артиллерийских обстрелах. Удары были нанесены, в частности, по занятой российскими войсками Новой Каховке и по находящемуся под контролем Украины Николаеву. Власти Николаева сообщили о 2-х погибших.
- Российские войска взяли под контроль большую часть Херсонской и Запорожской областей на юге Украины в первые недели после начала войны. С марта линия фронта там практически не менялась. Представители руководства Украины в последние недели неоднократно заявляли о подготовке контрнаступления с целью вернуть оккупированные территории под свой контроль. За последний месяц ракетными ударами были частично выведены из строя мосты через Днепр, которые использовались российскими войсками для снабжения своей группировки на правом берегу Днепра в Херсонской области.
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