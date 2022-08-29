Украина сообщила о контрнаступлении в Херсонской области

Украинские военные в понедельник сообщили о контрнаступлении в Херсонской области на юге страны. О наступательных действиях украинских войск сообщает и ряд пророссийских телеграм-каналов.

Как утверждают представители украинской оперативной группировки войск “Каховка”, в ходе боёв 29 августа украинские военные прорвали первую линию обороны российских войск на одном из участков фронта. Об успешном наступлении сообщают также ряд украинских СМИ со ссылкой на источники в Вооружённых силах.

По словам руководителя пресс-центра Сил обороны “Юг” Натальи Гуменюк, украинские военные начали наступательные действия на ряде направлений. При этом Гуменюк призвала к информационной тишине на фоне сообщений о наступлении. "Какие-либо действия, даже если они вдохновляют, должны провестись и иметь логическое завершение и только тогда они могут быть результативными" – заявила она. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк призвал блогеров не делать поспешных громких заявлений о контрнаступлении, а ждать официальных сообщений властей.

По имеющейся информации, наступление ведётся не непосредственно на Херсон, а прежде всего в северо-западной части Херсонской области. Ряд российских телеграм-каналов, освещающих войну, сообщают о том, что украинские войска в ходе наступления заняли село Сухой Ставок. Официального подтверждения этих сообщений нет. Минобороны России пока не комментировало бои. Глава аннексированного Россией Крыма Сергей Аксёнов назвал сообщения об украинском контрнаступлении фейком.

В течение дня также поступают сообщения о ракетных и артиллерийских обстрелах. Удары были нанесены, в частности, по занятой российскими войсками Новой Каховке и по находящемуся под контролем Украины Николаеву. Власти Николаева сообщили о 2-х погибших.