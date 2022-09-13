Украина сообщила о возможном применении РФ иранских дронов

Вблизи Купянска в Харьковской области сбит ударный беспилотник, который с большой долей вероятности произведён в Иране. Об этом сообщили вооружённые силы Украины. По их данным, речь идет о дальнобойном дроне-камикадзе Shahed-136.

Украинский портал "Милитарный" со ссылкой на украинского офицера пишет, что на повреждённом устройстве видна надпись кириллицей "М214 Герань-2", но корпус идентичен иранским дальнобойным ударным дронам-камикадзе.

В конце августа издание The Washington Post сообщило, что в Россию поступили первые иранские боевые беспилотные летательные аппараты для использования в ходе войны с Украиной.

На днях Минфин США ввёл санкции в отношении иранской компании "Сафиран", которая, по утверждению американских властей, связана с поставками беспилотников России и против трёх иранских фирм-производителей дронов.

Иран и Россия поставки для российской армии отрицали.

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