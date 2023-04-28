Украина создает сеть оповещения о радиационном заражении

Соединённые Штаты поставляют Украине дозиметрическое оборудование для создание национальной сети оповещения об изменениях радиационного фона. Как сообщают украинские медиа со ссылкой на публикацию в "Нью-Йорк Таймс", сенсоры зарегистрируют применение ядерного оружия или "грязной бомбы" и безошибочно подтвердят принадлежность этого оружия.

За 14 месяцев после начала широкомасштабной российской агрессии против Украины неоднократно высказывались опасения о способности России применить ядерное оружие против Украины, говорится в публикации "Нью-Йорк Таймс". Прежде всего, эти опасения были связаны с фактами "ядерного шантажа" со стороны Кремля.

Группа срочного реагирования (The Nuclear Emergency Support Team, NEST), состоящая из экспертов-ядерщиков, в настоящее время находится в Украине, где размещает радиационные датчики, обучает местный персонал наблюдению за радиационной обстановкой и принятию срочных мер в случае повышения радиации.

Сеть датчиков способна распознать мощность и размеры ядерного устройства и масштабы причинённого ущерба людям и природе. Специалисты заявляют, что новые приборы гарантируют получение точных сведений откуда и кем было совершено нападение.

Украина в настоящее время располагает 15 ядерными реакторами. "Если возникнет чрезвычайная ситуация в связи с применением ядерного оружия или повреждением ядерного реактора, точное описание этого события будет немедленно направлено правительству США украинским властям. Это позволит принять срочные меры для охраны здоровья людей.