Украина утверждает, что поразила российский корабль на Каспии

Силы специальных операций Украины и Генштаб ВСУ утверждают, что поразили в Каспийском море российский патрульный корабль "Охотник" и буровую платформу на нефтегазовом месторождении имени Филановского, принадлежащую "Лукойлу". Платформа задействована в обеспечении топливом вооруженных сил России, заявляют в ВСУ. Степень повреждений не уточняется.

Независимых подтверждений этой информации нет.

Ранее Украина уже заявляла об атаке на нефтедобывающие платформы в акватории Каспийского моря.

Брянской области в ночь на субботу жители Новозыбкова сообщали о пожаре и взрывах, пишет ASTRA. По данным Минобороны России и губернатора области, в течение ночи над регионом сбили один украинский беспилотник.

Всего за ночь, по данным Минобороны России, были сбиты 27 украинских дронов. Больше всего – по 10 беспилотников – сбиты над Белгородской и Воронежской областями.

Воронежский губернатор Александр Гусев пишет в телеграме, что "в результате падения обломков БПЛА на железнодорожные пути в одном из районов произошла задержка нескольких пассажирских и грузовых поездов". О пострадавших не сообщается.

