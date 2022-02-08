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Украина в дни учений в Беларуси проведёт свои - с Javelin и Bayraktar

Украинский военный с Javelin

Армия Украины с 10 до 20 февраля проведёт учения в разных регионах страны, в том числе с использованием нового вооружения и военной техники, недавно поставленной странами НАТО. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников в эфире программы "Свобода слова на ICTV".

Резников подтвердил, что учения в Украине пройдут "зеркально" по отношению к намеченным на эти же даты в Беларуси крупными российско-белорусскими учениями. В Беларусь прибыли, по словам украинского министра, 11 российских батальонно-тактических групп.

Учения будут проходить главным образом в северных регионах Украины, недалеко от границ с Беларусью и Россией, а также в Одессе. По словам Резникова, помимо прочего, будет отрабатываться применение поставленных из Турции беспилотников "Байрактар", американских противотанковых ракет Javelin и поставленного из Британии противотанкового вооружения. Министр обороны также сказал, что у Украины "число средств поражения уже больше, чем потенциальных мишеней", и поблагодарил США и их союзников за увеличение поставок вооружения в последние недели - на фоне наращивания российской группировки у границы с Украиной.

  • По словам Резникова, у границ сейчас сосредоточено около 119 тысяч российских военных, часть из них в Беларуси. При этом министр подчеркнул, что Россия пока не сформировала ударные группировки, и следовательно вторжение в Украину в ближайшие дни маловероятно. Ранее советник президента США по национальной безопасности утверждал, что сейчас "вторжение возможно в любой момент". Агентство Reuters со ссылкой на неназванных американских чиновников писало, что Россия сосредоточила у границ около 70 процентов сил, необходимых для вторжения.
  • Концентрацию российских войск у украинских границ накануне обсуждал в Москве с президентом России президент Франции Эммануэль Макрон. После переговоров он заявил, что убеждён, что Россия откажется от дальнейшей эскалации.

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