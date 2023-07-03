Украина внесла компанию Unilever в список спонсоров войны

Украина внесла в список спонсоров войны международную компанию Unilever. Это владелец сотен известных брендов в области косметики и бытовой химии - например, Dove, Rexona, Domestos, и пищевой промышленности - чаи Lipton и Brooke Bond. После начала военного вторжения в Украину Unilever заявила об уходе из России и остановке своих производств в стране, однако не выполнила обещания.

Украинское национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) сообщает, что российское отделение компании - Unilever Russia - не только продолжает работу, но за последний год значительно увеличило свои прибыли. По данным ведомства, чистая прибыль Unilever Russia в 2022 году выросла на 24,9% по сравнению с 2021-м и составила 8,03 млрд евро.

В России у Unilever более трёх тысяч сотрудников. Её предприятия в Омске, Екатеринбурге, Санкт-Петербурге и Туле продолжают свою работу, а офисы - операционную деятельность. В 2022 году компания заплатила в бюджет России около 50 миллионов долларов налогов.

"Unilever не может выступать против войны, параллельно способствуя военной машине Путина. Мы внесли эту компанию в перечень международных спонсоров войны, поскольку их сотни миллионов налоговых взносов в бюджет России помогают финансировать войну против Украины", - заявил председатель НАПК Александр Новиков.