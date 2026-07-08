Украина вновь атаковала российские НПЗ, военный аэродром и танкеры

В ночь на 8 июля украинские беспилотники вновь нанесли удары по объектам нефтяной инфраструктуры и военным целям на территории России.

В Саратове после атаки возник пожар на нефтеперерабатывающем заводе. Губернатор Роман Бусаргин сообщил, что погиб один человек, несколько получили ранения. По его словам, повреждены объекты гражданской инфраструктуры. Мониторинговые телеграм-каналы утверждают, что целью атаки стал НПЗ "Роснефти".

В Нижнекамске в Татарстане под удар, по данным украинских мониторинговых каналов и Astra, попала промышленная зона, где расположены нефтеперерабатывающие предприятия "ТАИФ-НК" и "Танеко". Очевидцы публикуют фото и видео пожара. Власти подтвердили атаку беспилотников, но о её последствиях не сообщили.

В Воронежской области, по данным ASTRA, после атаки возник пожар на территории военного аэродрома Борисоглебск. Украинский телеграм-канал Supernova+ утверждает, что беспилотники также атаковали расположенную рядом нефтебазу. Местные власти подтверждали объявление воздушной тревоги, но не сообщали о повреждении каких-либо объектов.

В Ростовской области в результате атаки украинских беспилотников повреждены два пустых танкера, следовавших в Ростов-на-Дону. Как сообщил губернатор Юрий Слюсарь, два человека получили лёгкие ранения, экипаж одного из судов эвакуирован. По его словам, разлива нефтепродуктов не произошло.

Утром появились также сообщения телеграм-каналов об атаке беспилотников на Уфу. По опубликованным кадрам, в районе одного из нефтеперерабатывающих предприятий поднимался столб дыма.

Минобороны России заявило, что за ночь средства ПВО уничтожили 415 украинских беспилотников. Сколько из них достигли своих целей, ведомство не сообщает. Украина официально ночные удары пока не комментировала.