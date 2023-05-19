Украина вновь подверглась ночному обстрелу, под ударом был Кривой Рог

Россия уже несколько ночей подряд подвергает Украину обстрелам с использованием ракет и дронов-камикадзе "Шахед". Силы ПВО Украины утверждают, что им удаётся сбить подавляющее большинство ракет и беспилотников.

В ночь на 19 мая, как заявило командование Воздушных сил Украины, были сбиты три крылатые ракеты "Калибр" из шести и 16 из 22-х беспилотников.

Над Киевом, как утверждается, были сбиты все воздушные цели. Попадания зафиксированы в Кривом Роге. Там в результате удара пострадало промышленное предприятие и административное здание, сообщается о двоих раненых.

Сообщалось также о взрыве в районе Львова.

Россия в последние две недели увеличила число ударов по территориям Украины, находящимся далеко от линии фронта. Ракет при этом выпускается меньше, чем при осенне-зимних массированных ударах, однако удары наносятся почти каждую ночь.

Российское Минобороны утверждает, что их цели - склады боеприпасов, топлива и военной техники. Украинские военные подчёркивают, что им удаётся сбить большую часть ракет и дронов. В ночь на 16 мая, как утверждается, над Киевом были сбиты сразу шесть гиперзвуковых ракет "Кинжал". Россия это отрицает, утверждая в свою очередь, что при ударе были уничтожены пусковые установки системы "Пэтриот". В США заявили, что система после поврежения уже отремонтирована.