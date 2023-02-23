Украина приняла санкции на 50 лет в отношении российских банков

Парламент Украины в четверг большинством голосов проголосовал за введение крупномасштабных санкции сроком на 50 лет в отношении всех российских финансовых учреждений, включая центральный банк, все коммерческие банки, инвестиционные фонды, страховые компании, небанковские кредитные организации и операторов платежных систем. Об этом сообщил "Голос Америки".



Будет полностью блокирован доступ финансовых учреждений Российской Федерации к рынкам и активам в Украине. "Мы должны ослабить их всеми доступными средствами, написал в Facebook председатель Национального банка Украины Андрей Пышный.



Одобренные Верховной Радой санкции, в частности, предусматривают приостановку операций с активами, которые принадлежат финансовым институтам РФ. Вводится также запрет на операции и инвестиции в российские финансовые институты. Корреспондентские отношения с банками России также будут запрещены.

Ранее Украина ввела санкции в отношении сотен российских чиновников и бизнесменов, запретила физическим лицам и компаниям, связанным с Россией, владеть землей и участвовать в государственной приватизации. Были также запрещены государственные закупки российских товаров и некоторых услуг.

Среди ранее принятых санкций была и передача и передача новых технологий компаниям, связанным с Россией.



Установите Мобильное приложение Радио Свобода Установить Читайте Свободу в Телеграме Войти Подпишитесь на Свободу в Google новостях Подписаться

