Киев заключил со Швецией соглашение о закупке 16 истребителей JAS 39 Gripen в модификации E. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, вместе с самолётами Украина получит пакет оборудования, технической помощи и поддержки.

Истребители JAS 39 Gripen в модификации E – новейшее поколение самолётов в своем классе. Они оснащены более мощным двигателем, имеют увеличенную дальность полёта, а также современные системы радиолокации. Кроме того, они могут взлетать и садиться на неровные взлётно-посадочные полосы длиной всего 400 метров.

По словам Зеленского, в рамках предварительных договоренностей первые 16 самолетов Gripen C/D будут переданы Воздушным силам ВСУ уже в начале 2027 года.

Президент Украины также сообщил, что обсудил с министром обороны Швеции Полом Йонсоном двустороннее сотрудничество в области обороны.

В 2025 году Украина и Швеция подписали Соглашение о намерениях, предусматривающее возможность приобретения до 150 истребителей JAS 39 Gripen E. Программа рассчитана на 10–15 лет, её стоимость оценивается примерно в 10 миллиардов долларов. Документ предусматривает не только продажу самолётов, но и подготовку пилотов и создание совместной базы для обслуживания этих истребителей. К первым тренировкам на Gripen украинские пилоты приступили еще в августе 2023 года.