Украина запросила у Германии ракеты Taurus дальностью до 500 км

Украина запросила у Германии крылатые ракеты Taurus с дальностью полета до 500 километров. Получение соответствующего запроса подтвердили изданию Spiegel в Минобороны ФРГ. Сколько именно ракет запросила Украина, не уточняется.

Как отмечает Spiegel, ранее эксперт по вопросам обороны Христианско-демократического союза Родерих Кизеветтер высказался за поставку Украине ракет Taurus. По его словам, ракеты с дальностью полета до 500 километров позволили бы "нанести удар по российской военной инфраструктуре далеко за линией фронта". Министр обороны ФРГ Борис Писториус осторожно отреагировал на предложение Кизеветтера.

По данным источников Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, президент Украины Владимир Зеленский обсуждал возможность поставок немецких ракет с канцлером Германии Олафом Шольцем в Берлине в начале мая.

Крылатая ракета Taurus запускается с истребителя и может доставлять 400-килограммовую боеголовку на расстояние до 500 километров. По данным Spiegel, около 600 ракет Taurus были закуплены для Бундесвера десять лет назад, из них около 150 готовы для эксплуатации.