Украина заявила, что российские ракеты пролетели над Румынией

Две российские ракеты, выпущенные утром 10 февраля российскими военными по Украине, пролетели над территорией нейтральной Молдовы и страны, входящей в НАТО, – Румынии. Об этом заявил командующий Вооружёнными силами Украины Валерий Залужный.

Как он написал в фейсбуке, ракеты были запущены из акватории Чёрного моря, вошли в воздушное пространство Молдовы, а затем и Румынии, после чего снова зашли в воздушное пространство Украины в точке пересечения границ трёх государств.

Пресс-секретарь Воздушных сил Украины Юрий Игнат в комментарии изданию "Украинская правда" заявил, что украинская ПВО могла сбить эти ракеты, но, понимая "риски и угрозы населению иностранного государства", не сделала этого.

Власти Румынии пока не комментировали информацию, как и росссийские военные. В минобороны Молдовы пролёт ракет подтвердили. МИД Молдовы сообщил о вызове российского посла.

В Молдове при предыдущих российских ударах по Украине ранее несколько раз фиксировали вхождение российских ракет в воздушное пространство страны. О Румынии в этом контексте сообщается впервые.