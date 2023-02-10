Украина заявила, что российские ракеты пролетели над Румынией

Две российские ракеты, выпущенные утром 10 февраля российскими военными по Украине, пролетели над территорией нейтральной Молдовы и страны, входящей в НАТО, – Румынии. Об этом заявил командующий Вооружёнными силами Украины Валерий Залужный.
Как он написал в фейсбуке, ракеты были запущены из акватории Чёрного моря, вошли в воздушное пространство Молдовы, а затем и Румынии, после чего снова зашли в воздушное пространство Украины в точке пересечения границ трёх государств.
Пресс-секретарь Воздушных сил Украины Юрий Игнат в комментарии изданию "Украинская правда" заявил, что украинская ПВО могла сбить эти ракеты, но, понимая "риски и угрозы населению иностранного государства", не сделала этого.
Власти Румынии пока не комментировали информацию, как и росссийские военные. В минобороны Молдовы пролёт ракет подтвердили. МИД Молдовы сообщил о вызове российского посла.
В Молдове при предыдущих российских ударах по Украине ранее несколько раз фиксировали вхождение российских ракет в воздушное пространство страны. О Румынии в этом контексте сообщается впервые.
- 15 ноября во время российской ракетной атаки на Украину на востоке Польши произошёл взрыв, в результате которого погибли два человека. По предварительным данным, речь шла о попадании обломков украинской зенитной ракеты С-300. Власти Польши не стали инициировать меры коллективной обороны НАТО, подчеркнув, что, даже если ракета была украинской, ответственность за случившееся несёт Россия. В Киеве сомневаются в том, что речь шла об украинской ракете, заявляя, что необходимо проверить и другие версии.
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