Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Украина заявила, что российские ракеты пролетели над Румынией

Пуск ракеты "Калибр"

Две российские ракеты, выпущенные утром 10 февраля российскими военными по Украине, пролетели над территорией нейтральной Молдовы и страны, входящей в НАТО, – Румынии. Об этом заявил командующий Вооружёнными силами Украины Валерий Залужный.

Как он написал в фейсбуке, ракеты были запущены из акватории Чёрного моря, вошли в воздушное пространство Молдовы, а затем и Румынии, после чего снова зашли в воздушное пространство Украины в точке пересечения границ трёх государств.

Пресс-секретарь Воздушных сил Украины Юрий Игнат в комментарии изданию "Украинская правда" заявил, что украинская ПВО могла сбить эти ракеты, но, понимая "риски и угрозы населению иностранного государства", не сделала этого.

Власти Румынии пока не комментировали информацию, как и росссийские военные. В минобороны Молдовы пролёт ракет подтвердили. МИД Молдовы сообщил о вызове российского посла.

В Молдове при предыдущих российских ударах по Украине ранее несколько раз фиксировали вхождение российских ракет в воздушное пространство страны. О Румынии в этом контексте сообщается впервые.

  • 15 ноября во время российской ракетной атаки на Украину на востоке Польши произошёл взрыв, в результате которого погибли два человека. По предварительным данным, речь шла о попадании обломков украинской зенитной ракеты С-300. Власти Польши не стали инициировать меры коллективной обороны НАТО, подчеркнув, что, даже если ракета была украинской, ответственность за случившееся несёт Россия. В Киеве сомневаются в том, что речь шла об украинской ракете, заявляя, что необходимо проверить и другие версии.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG