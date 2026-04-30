Украина заявила о поражении катеров, охранявших Керченский мост

Военно-морские силы Украины в ночь на 30 апреля поразили российские катера, которые охраняли Крымский (Керченский) мост, соединяющий российский Краснодарский край с аннексированным Крымом. Как говорится в сообщении ВМС, удар был нанесён в районе Керченского пролива, в результате были поражены патрульный сторожевой катер ФСБ "Соболь" и противодиверсионный катер "Грачонок". Утверждается, что у российской стороны есть "безвозвратные и санитарные потери", то есть убитые и раненые. Опубликовано также видео, на котором, как утверждается, запечатлено поражение катеров.

Российская сторона пока не комментировала утверждения Киева. "Соболь" и "Грачонок" - название проектов (типов) катеров, а не конкретных кораблей. На Чёрном море в составе российского флота есть несколько подобных катеров.

При этом движение по Керченскому мосту перекрыто с ночи - уже более 7 часов на момент публикации новости. О причинах этого не сообщается.