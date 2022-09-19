Украина заявила об обстреле Россией Южно-Украинской АЭС

В ночь на понедельник российские войска совершили ракетный обстрел Южно-Украинской атомной электростанции - утверждается в сообщении, опубликованном в телеграм-канале украинской компании "Энергоатом".

"Мощный взрыв произошёл всего в 300 метрах от реакторов АЭС. Ударной волной повреждено здание АЭС, разбито более 100 окон. Отключился один из гидроагрегатов Александровской ГЭС, входящей в состав Южно-Украинского энергокомплекса. Отключились также три высоковольтных линии электропередачи", - говорится в сообщении.

Все три энергоблока Южно-Украинской АЭС работают в штатном режиме. Пострадавших среди персонала станции нет.

Российское Минобороны пока не комментировало сообщение.

Южно-Украинская АЭС расположена на севере Николаевской области Украины, от линии фронта её отделяют более 100 километров. В первые дни вторжения российские войска пытались её достигнуть, однако потерпели неудачу.

Речь идёт об одной из четырёх действующих АЭС Украины. Одна из них - Запорожская - под контролем России. Её территория регулярно подвергается обстрелам, стороны обвиняют в них друг друга. Международное сообщество призывает к демилитаризации станции, то есть выводу с её территории российских военных, чтобы снизить риски ядерной катастрофы.