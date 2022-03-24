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Украина заявила о потоплении большого десантного корабля России

Генштаб украинской армии заявил 24 марта марта о потоплении российского большого десантного корабля "Орск" в порту Бердянска. Корабль доставил в город военную технику, сообщали 3 дня назад российские государственные СМИ. В социальных сетях распростираются фото- и видеосвидетельства крупного пожара на месте его предполагаемой швартовки.

"Орск" — корабль Черноморского флота проекта 1171, он был спущен на воду в 1968 году. Его штатный экипаж — 55 человек, утверждается в открытых источниках, он может нести от 313 до 440 человек десанта.

Запорожская областная администрация сообщила, что корабль был атакован в 7 утра. Утверждается, что повреждены ещё два корабля в порту, уничтожен резервуар на 3000 тонн топлива, а пожар перекинулся на склад боеприпасов.

О числе пострадавших не сообщается, Россия не раскрывает свои потери в войне с Украиной. Какие корабли могли пострадать рядом с Орском— так же неизвестно.

Неизвестно и как была совершена атака. Телеканал российского министерства обороны "Звезда" сообщал, что разгрузка "Орска" происходила портовыми кранами в Бердянске. Утверждалось, что порт регулярно атакуется украинскими тактическими ракетами "Точка-У".

  • В четверг Генштаб Украины заявил, что за месяц военной операции Россия потеряла 15800 человек убитыми и раненными, 530 танков, 1597 бронированных машин, 108 самолётов, 124 вертолёта и сотни единиц другой техники. Стороны военных конфликтов склонны преувеличивать потери противника и преуменьшать свои, во многих случаях информация украинской армии не находила независимого подтверждения.

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