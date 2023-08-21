Украина заявляет об успехах в районе Работино, Россия – в районе Купянска

Российские и украинские телеграм-каналы, освещающие боевые действия в Украине, в понедельник сообщают об интенсивных боях в посёлке Работино Запорожской области. Посёлок находится на первой линии обороны российских войск в направлении на Токмак и далее на Мелитополь. Бои на подступах к нему велись с начала украинского наступления в июне. В последние дни сообщалось о прорыве украинских военных в само Работино.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в понедельник написала в телеграме, что украинские военные "имели успех в направлении юго-восточнее Работино и южнее Малой Токмачки Запорожской области", а в самом посёлке "продолжается плановая боевая работа". Российские провоенные каналы сообщают о боях в центральной части посёлка.

Эти же каналы утверждают, что российские войска добились успеха на другом участке фронта, в районе Купянска. По ряду заявлений, они заняли село Синьковка к северо-востоку от этого города в Харьковской области. Украинские источники, однако, называют видео, якобы снятое в Синьковке, постановочным, и не подтверждают потерю села. Минобороны России в своей сводке заявило об "улучшении положения по переднему краю на купянском направлении" без указания населённых пунктов.

Независимо подтвердить утверждения сторон в условиях активных боевых действий невозможно.

Ранее в Харьковской области была объявлена эвакуация жителей населённых пунктов в Купянском районе. Украинские власти опасаются, что российские войска смогут прорваться к Купянску. Город в последние дни подвергался обстрелам.