Зеленский нанял лоббистскую фирму в США для улучшения своего имиджа

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский нанял лоббистскую фирму в Вашингтоне с целью улучшить свой имидж в Соединенных Штатах и организовать встречи людей из его избирательного штаба с американскими официальными лицами.

Джон Проктер, представитель фирмы Signal Group Consulting сообщил Радио Свобода, что сумма контракта составляет 60 тысяч долларов. Согласно документам, поданным в рамках американского Акта о регистрации иностранных агентов, Signal Group подписала контракт с Маркусом Коэном, представляющим Владимира Зеленского. По словам Signal Group Consulting, в рамках краткосрочного соглашения фирма намерена организовать встречи людей из окружения Зеленского с американскими законодателями, сотрудниками администрации президента Трампа, журналистами и работниками исследовательских организаций.

По данным источника Радио Свобода в предвыборном штабе Владимира Зеленского, сам кандидат в президенты пока не собирается посещать Соединенные Штаты. В качестве его представителей в Вашингтон направятся глава его избирательного штаба Иван Баканов и советник по экономическим вопросам Олег Дубина. О том, что Олег Дубина, бывший председатель правления "Нафтогаз Украина" является советником Владимира Зеленского до сих пор официально не сообщалось.

Владимир Зеленский получил наибольшее число голосов в первом туре президентских выборов на Украине, состоявшихся 31 марта нынешнего года. Второй тур пройдет 21 апреля. Согласно опросам, Владимир Зеленский может победить своего соперника нынешнего президента Украины Петра Порошенко со значительным преимуществом.