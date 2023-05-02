Украине ничего не известно о мирной инициативе папы Франциска

Киеву ничего не известно о мирной инициативе папы римского Франциска, цель которой - содействовать завершению войны в Украине. Об этом CNN заявил чиновник, близкий к офису президента Украины.
"Президент Зеленский не давал согласия ни на какие подобные обсуждения от имени Украины. Если переговоры и ведутся, то без нашего ведома и одобрения", — сказал он.
Накануне Франциск, возвращаясь из Будапешта в Рим, рассказал журналистам, что Ватикан принимает участие в негласных попытках добиться установления мира в Украине. "Работа в рамках миссии уже идёт, но подробности пока не предаются общественной огласке", - сказал понтифик, отметив, что в своё время он сам сообщит детали. При этом он заметил, что готов помочь репатриировать украинских детей, вывезенных в Россию или на оккупированные территории.
- На минувшей неделе с Франциском в Ватикане встретился премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Глава украинского правительства сообщил, что они обсудили "формулу мира", которую продвигает Владимир Зеленский. Президент Украины неоднократно подчёркивал, что условием начала переговоров может быть вывод российских войск со всей международно признанной территории страны, в том числе с аннексированных территорий, включая Крым.
- С тех пор как Россия вторглась в Украину в феврале прошлого года, Франциск практически каждую неделю призывал к миру и неоднократно выражал желание выступить посредником между Киевом и Москвой, но его предложения до сих пор не привели к какому-либо результату.
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