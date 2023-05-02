Украине ничего не известно о мирной инициативе папы Франциска

Киеву ничего не известно о мирной инициативе папы римского Франциска, цель которой - содействовать завершению войны в Украине. Об этом CNN заявил чиновник, близкий к офису президента Украины.

"Президент Зеленский не давал согласия ни на какие подобные обсуждения от имени Украины. Если переговоры и ведутся, то без нашего ведома и одобрения", — сказал он.

Накануне Франциск, возвращаясь из Будапешта в Рим, рассказал журналистам, что Ватикан принимает участие в негласных попытках добиться установления мира в Украине. "Работа в рамках миссии уже идёт, но подробности пока не предаются общественной огласке", - сказал понтифик, отметив, что в своё время он сам сообщит детали. При этом он заметил, что готов помочь репатриировать украинских детей, вывезенных в Россию или на оккупированные территории.