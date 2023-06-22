Украине обещана поддержка в послевоенном восстановлении

В Лондоне 21-22 июня на конференции по восстановлению Украины более четырехсот мировых компаний пообещали поддержать восстановление разрушенной войной экономики. Телеканал Euronews отмечает, что по оценкам Всемирного банка, первоначальная сумма неотложной помощи составит 14 миллиардов долларов.

Для полного восстановления экономики Украины потребуются 411 миллиардов долларов. В отчете Всемирного банка сказано, что по мере продолжения конфликта эти цифры будут расти.

Европейский Союз представил на лондонской конференции среднесрочный инструмент поддержки Украины на 50 миллиардов евро. Великобритания анонсировала программу поддержки Украины в размере 3 миллиардов фунтов на следующие три года.

Соединённые Штаты объявили о выделение 1,3 миллиарда долларов. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) заявил о поддержке украинских государственных энергетических компаний Укргидроэнерго, Укрэнерго, Нафтогаз Украины на сумму 600 миллионов евро.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак 22 июня во время онлайн-выступления на лондонской конференции сказал: "Нам нужна новая экономика и мощный экономический скачок, который станет драйвером для всей Европы".

Первый вице-премьер и министр экономики Украины Юлия Свириденко заявила, что Украина поставила себе цель за десять лет нарастить ВВП со 161 миллиарда долларов до одного триллиона. Стране необходимо иметь сильную армию численностью более 500 тысяч человек и развивать социальную сферу, образование, здравоохранение.