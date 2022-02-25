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Украина
Убежище. Жители Киева прячутся в метро от российских ракет
20 минут(ы) назад
Кадры из киевского метро, которое стало для многих убежищем, когда объявляют воздушную тревогу
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Некоторые станции киевского метро считаются самыми глубокими в мире. Они расположены на глубине более 100 метров
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Убежище. Жители Киева прячутся в метро от российских ракет
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