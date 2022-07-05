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Украинка стала второй в истории обладательницей медали Филдса

Лауреаты Филдсовской премии: Марина Вязовская, Джеймс Мейнард, Джун Хео и Уго Дюминиль-Копен

Украинка Марина Вязовская наряду с тремя другими лауреатами получила престижную награду по математике – Филдсовскую премию. В научном мире она считается эквивалентом Нобелевской премии, которая математикам не вручается.

Профессор математики, 37-летняя уроженка Киева Вязовская была удостоена медали Филдса за решение задач об упаковке шаров в многомерных пространствах. "Вязовская изобретает свежие и неожиданные инструменты, позволяющие ей преодолевать барьеры, которые сдерживали нас годами", – сказал профессор математики в Принстоне Питер Сарнак.

Также по решению Международного математического союза обладателями медали Филдса стали француз Уго Дюминиль-Копен, британец Джеймс Мейнард и американец Джун Хео. Вязовская была номинирована от швейцарской Федеральной политехнической школы Лозанны.

Церемония награждения прошла в Хельсинки. Изначально мероприятие планировали провести в Санкт-Петербурге, и открывать его должен был президент России Владимир Путин. После российского вторжения в Украину 24 февраля 2022 года церемонию перенесли в финскую столицу.

  • Филдсовская премия учреждена в 1936 году. С тех пор каждые четыре года медаль вручается двум-четырём лауреатам в возрасте до 40 лет за "выдающиеся математические достижения".
  • Единственной женщиной, до нынешнего года получившей Филдсовскую премию, была Мариам Мирзахани из Ирана. Мирзахани получила медаль в 2014 году. В 2017 году она умерла от рака груди.

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