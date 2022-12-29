Аналитики американского исследовательского центра "Институт изучения войны" в своем ежедневном докладе сообщают, что российские силы под Бахмутом истощены и из-за огромных потерь не могут больше ежедневно атаковать украинские позиции, как это делали в течение последних нескольких месяцев. Эксперт Александр Мусиенко даже отмечает, что российские военные перебрасывают технику на другие направления фронта на Донбассе, где рассчитывают добиться большего успеха.

Огромные потери российских войск под Бахмутом связывают как с тактикой россиян (штурмом занимались в основном заключенные, нанятые "ЧВК Вагнера", которых не щадя гнали на позиции противника), так и с эффективностью украинской аэроразведки. Она фактически в режиме реального времени выявляла российские штурмовые группы и сообщала их местоположение артиллерии и минометчикам, которые наносили прицельные удары.

Корреспондент Настоящего Времени Борис Сачалко побывал в гостях у группы аэроразведчиков "Крылья Мадяра", которые находятся на самых передовых позициях возле Бахмута.

Украинский военный с позывным "Мадяр" – командир отдельной тактической группы аэроразведки и один из самых известных квадрокоптерщиков на передовой. Под его руководством работают несколько десятков пилотов дронов и сотни квадрокоптеров. Его "птицы" висят в небе над Бахмутом весь световой день. А видео с коптеров сам "Мадяр" часто выкладывает в телеграм-канал.

Современные технологии позволяют передавать изображение с дронов наводчикам в режиме реального времени. Вот один из дронов засекает небольшую группу российских военных, которые движутся в сторону украинских позиций: "Штурмовая группа червей-интервентов совершает атаку на позиции ВСУ, – показывает "Мадяр" видео с одного из дронов. – Крадется, конспиратор хренов! Ну что, пора работать. Вон, смотри, первый прилет: бах!"

"Очень хорошо работаем! Подбили пулеметчика, эспэгэшника. Пять орков штурмового отряда, всем жопа. Все легли!" – комментируют удар разведчики.



"Мадяр" подтверждает, что украинские позиции под Бахмутом штурмуют именно "вагнеровцы".

"Большинство личного состава, что стоит напротив Бахмута, – это частная армия "Вагнера", – говорит он. – Их последовательные однотипные действия позволяют нам методично их уничтожать, малыми группами по 10-12 человек. Единственное их преимущество – их на самом деле много".

После удара украинских военных по штурмовому отряду штурм захлебнулся: это тоже видно с коптера. Российские солдаты залегли в лесопосадке.

"Была отработка, надо посмотреть, какие дальнейшие действия. Где-то они залегли. Нужно сейчас их найти и поразить", – всматриваются военные в экран.

Оператор дрона с позывным "Санта" говорит, что сейчас российские военные обычно идут на штурм несколькими малыми группами по 10-20 человек. Действуют они, по его словам, профессионально:



"Идут они красиво. Двоечками, двоечками. Залегли, отвлекли. Центр – фланг-фланг. Центр – фланг. То есть как в шахматы кто-то играет", – описывает их тактику "Санта".

Скоро высматривать противника украинским военным может стать проще: украинские программисты разрабатывают для этого специальную программу.



"Это нейросеть, которую мы сейчас интенсивно наполняем для определения и идентификации личного состава и техники врага, которую глазами увидеть невозможно, – объясняют украинские разведчики. – Чтобы она могла распознать каску по форме, независимо от того, что она зеленая и в "зеленке", силуэт пулемета".

Пока этой нейросети нет, противника на экране разведчикам приходится искать глазами. У "Санты" это хорошо получается: "Вон, вон идет, один живой. Вот, видишь, два?" – показывает он и сразу же передает картинку артиллеристам. Дальше российскую штурмовую группу просто добивают. Это – жестоко, но именно так выглядит война под Бахмутом.

Чуть позже, в ситуативном центре подразделения, "Мадяр" расскажет: на этом участке идут бои такой степени жестокости, что выгрызания даже сотни метров территории – уже праздник для обеих сторон.



"Вот вы читаете сухую сводку: "Враг имел некоторый успех". Вот это, чтобы вы понимали, это даже не РОП (ротно-опорный пункт), это ВОП (взводно-опорный пункт). Это 100 метров, 150 метров, – поясняет он. – Но учитывая близость боев к окраинам Бахмута, это существенно".

Квадрокоптер "Санты" во время одного из боев подбивают. В этот же день "Птицы Мадяра" потеряют еще одну "птицу". Цена одной – более 2 тысяч долларов. Но деньги здесь никто уже не считает.

"Бахмут ежедневно атакуется врагом с целью его окружения. Россияне не могут его в лоб захватить, – рассказывают украинские военные. – Но сейчас мы четко понимаем, что это их главная цель, и они об этом говорили на днях – выйти до Нового года на позиции административных границ Донецкой области. Но вряд ли у них так просто это получится".