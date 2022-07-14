Украинская армия вновь нанесла ракетный удар по Новой Каховке

Город Новая Каховка в Херсонской области, захваченный российскими войсками, вечером в среду вновь подвергся обстрелу. Об обстреле сообщили представители подконтрольной России администрации, а также написал советник главы Херсонской области Сергей Хлань.

По его словам, снаряд попал в российский склад боеприпасов.

ТАСС со ссылкой на источник передает, что ВСУ нанесли ракетный удар по району завода "Сокол". В пророссийской администрации Херсонской области сообщили, что ПВО России сбила пять ракет реактивной системы залпового огня, запущенных украинскими военными со стороны города Баштанка Николаевской области. Обломки двух из них упали в районе приборостроительного завода "Сокол" в Новой Каховке. Информации о пострадавших пока нет.

В телеграм-каналах опубликованы видео взрывов, которые, как уверяют авторы постов, произошли в Новой Каховке. Информацию о времени и месте съемки подтвердить пока невозможно.

Украинское командование пока не комментировало сообщения об обстреле Новой Каховки.

В последние недели украинские военные начали значительно более интенсивно, чем раньше, наносить удары по объектам в тылу российских войск, по складам боеприпасов и другим военным объектам. Один из самых мощных ударов был нанесён вечером 11 июля по Новой Каховке в Херсонской области. Представитель подконтрольной России местной администрации заявил о семи погибших и больших разрушениях. По утверждениям экспертов, удары наносятся с использованием недавно поставленных США ракетных систем залпового огня HIMARS.

В ночь на среду были слышны взрывы и возникли пожары в Луганске, находящемся под контролем поддерживаемых Россией сепаратистов. Российские государственные СМИ и представители сепаратистов заявляют, что это результат украинского ракетного удара по объектам в городе из РСЗО HIMARS.

Источники украинских СМИ и многочисленные блогеры сообщали о гибели высокопоставленных российских военных в результате ударов.