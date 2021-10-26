Украинская армия впервые нанесла удар по противнику с дрона Bayraktar TB2

Источники, заслуживающие доверия, сообщили о применении украинскими вооружёнными силами на востоке Украины беспилотного аппарата турецкого производства. Опубликованы кадры, на которых заснят момент удара с дрона по артиллерийской батарее.

Агентство ТАСС сообщило из Киева, что украинские СМИ опубликовали во вторник видеоролик, якобы запечатлевший боевое применение турецкого беспилотника "Байрактар" в Донбассе. Российские агентство ссылается на редактор украинского издания "Цензор.нет" Юрия Бутусова, который "привел подробности применения дрона со ссылкой на свои источники", отмечает ТАСС.

Украинские военные впервые применили ударный беспилотник турецкого производства "Байрактар", обращает внимание Би-би-си. Ракетным ударом с беспилотника было уничтожена одно артиллерийское орудие противника.

Оперативное командование Вооружённых сил Украины "Восток" сообщило об одном погибшем и одном раненом украинском бойце в результате обстрела со стороны сепаратистов. Вероятно, применение БПЛА стало ответным ударом, говорится в публикации Би-би-си.

Байрактар ТБ2 (Bayraktar TB2) — турецкий ударный оперативно-тактический беспилотный летательный аппарат. С четырьмя ракетами на подвеске он может находиться в воздухе от 12 до 24 часов. Дальность поражения целей - до 8 километров. Дрон разработан и производится частной компанией Baykar Makina.