Делегация Украины: согласие невозможно только о территориях

Член украинской делегации на переговорах с Россией, глава фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия, заявил, что "единственные вопросы, по которым практически невозможно согласие" с российской стороной - это "признание (российской принадлежности) Крыма" и независимости так называемых Донецкой и Луганской "народных республик".
Говоря о других требованиях России - в частности, о нейтральном военном статусе Украины - Арахамия сказал, что НАТО не готова обсуждать вступление его страны в свои ряды в ближайшие 5-10 лет, а сама Украина "не будет бороться за заявку на вступление".
Отдельно Арахамия прокомментировал слухи о том, что руководство Украины, включая президента Владимира Зеленского, уже покинуло страну и находится на территории Польши. "Несколько дней назад у нас был серьёзный разговор и мы решили оставаться в Украине до последней минуты, и если мы должны погибнуть, то станем символом, и все остальные украинцы будут бороться до последней капли крови", - заявил глава фракции "Слуга народа".
В свою очередь президент России Владимир Путин провёл в воскресенье телефонные переговоры с главой Франции Эммануэлем Макроном и главой Турции Реджепом Эрдоганом. Путин в очередной раз заявил, что для прекращения военной операции Киев должен выполнить все требования России, а также прекратить боевые действия против российских войск. В противном случае, операция будет доведена до конца.
- Российское вооружённое вторжение на территорию Украины началось 24 февраля по приказу Владимира Путина. Он обосновал действия Кремля помимо прочего тем, что НАТО якобы хотело превратить Украину в свой антироссийский форпост. Украина и НАТО это отрицают. Кроме отказа от вступления в североатлантический военный альянс, признания Крыма российским, а "ДНР" и "ЛНР" независимыми, Путин требует от Украины "денацификации" и "демилитаризации".
- США и страны Запада ввели в отношении Москвы жёсткие санкции, которые затронули не только политиков и чиновников, но и обычных граждан. Сотни корпораций и брендов объявили о приостановке бизнеса в России.
- Число погибших российских и украинских солдат с начала военных действий, а также число погибших мирных жителей, установить на данный момент невозможно, однако очевидно, что речь идёт о тысячах людей.
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