Делегация Украины: согласие невозможно только о территориях

Член украинской делегации на переговорах с Россией, глава фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия, заявил, что "единственные вопросы, по которым практически невозможно согласие" с российской стороной - это "признание (российской принадлежности) Крыма" и независимости так называемых Донецкой и Луганской "народных республик".

Говоря о других требованиях России - в частности, о нейтральном военном статусе Украины - Арахамия сказал, что НАТО не готова обсуждать вступление его страны в свои ряды в ближайшие 5-10 лет, а сама Украина "не будет бороться за заявку на вступление".

Отдельно Арахамия прокомментировал слухи о том, что руководство Украины, включая президента Владимира Зеленского, уже покинуло страну и находится на территории Польши. "Несколько дней назад у нас был серьёзный разговор и мы решили оставаться в Украине до последней минуты, и если мы должны погибнуть, то станем символом, и все остальные украинцы будут бороться до последней капли крови", - заявил глава фракции "Слуга народа".

В свою очередь президент России Владимир Путин провёл в воскресенье телефонные переговоры с главой Франции Эммануэлем Макроном и главой Турции Реджепом Эрдоганом. Путин в очередной раз заявил, что для прекращения военной операции Киев должен выполнить все требования России, а также прекратить боевые действия против российских войск. В противном случае, операция будет доведена до конца.

Российское вооружённое вторжение на территорию Украины началось 24 февраля по приказу Владимира Путина. Он обосновал действия Кремля помимо прочего тем, что НАТО якобы хотело превратить Украину в свой антироссийский форпост. Украина и НАТО это отрицают. Кроме отказа от вступления в североатлантический военный альянс, признания Крыма российским, а "ДНР" и "ЛНР" независимыми, Путин требует от Украины "денацификации" и "демилитаризации".

США и страны Запада ввели в отношении Москвы жёсткие санкции, которые затронули не только политиков и чиновников, но и обычных граждан. Сотни корпораций и брендов объявили о приостановке бизнеса в России.

Число погибших российских и украинских солдат с начала военных действий, а также число погибших мирных жителей, установить на данный момент невозможно, однако очевидно, что речь идёт о тысячах людей.