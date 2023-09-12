Украинская компания "Антонов" готовится к производству дронов

Украинская авиастроительная компания "Антонов", как сообщило агентство Reuters, расширяет производство дронов. На состоявшейся в Киеве презентации оборонных технологических проектов представлены перспективы диверсификации воздушных судов и аппаратов. Создание новых дронов, очевидно, является ответом украинского авиастроения на широкомасштабное российское второжение.

Выпускаемые в Украине дроны или адаптированные иностранные дроны играют важную роль в войне. Впервые объявленные планы "Антонова" производить дроны совпадает с амбициями Украины стать крупным международным хабом для дронов. Эти планы основаны на значительном росте инвестиций в этот промышленный сектор в начала 2022 года.

Одновременно с продолжением выпуска грузовых самолетов, новый центр производства дронов будет подчинён нуждам войны. Он обеспечит работой инженеров и конструкторов государственного предприятия "Антонов". Об этом сообщил агентству Reuters источник, знакомый с планами "Антонова". Источник просил не называть его, поскольку официально о планах компании в области производства дронов пока не было объявлено.

Авиастроительная компания "Антонов" входит в госкорпорацию "Укроборонпром". В прошлом у "Антонова" уже имелся опыт производства дронов военного назначения, среди которых и аппарат "Горлица" с радиусом действия несколько сот километров. Но грузовые самолеты были главной продукцией предприятия.



По самому крупному в мире антоновскому самолёту Ан-225 "Мрия" в начале войны был нанесен, как пишет Reuters, "символический удар". Президент Украины Владимир Зеленский назвал восстановление самолета Ан-225 вопросом имиджа Украины и знаком памяти всех украинских пилотов, погибших во время российско-украинской войны.