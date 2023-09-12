Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Украинская компания "Антонов" готовится к производству дронов

Крупнейший в мире грузовой самолет An-225 Mriya репетирует пролёт над центром Киева перед военным парадом по случаю Дня независимости 21 августа 2009 года. Архивный снимок

Украинская авиастроительная компания "Антонов", как сообщило агентство Reuters, расширяет производство дронов. На состоявшейся в Киеве презентации оборонных технологических проектов представлены перспективы диверсификации воздушных судов и аппаратов. Создание новых дронов, очевидно, является ответом украинского авиастроения на широкомасштабное российское второжение.

Выпускаемые в Украине дроны или адаптированные иностранные дроны играют важную роль в войне. Впервые объявленные планы "Антонова" производить дроны совпадает с амбициями Украины стать крупным международным хабом для дронов. Эти планы основаны на значительном росте инвестиций в этот промышленный сектор в начала 2022 года.

Одновременно с продолжением выпуска грузовых самолетов, новый центр производства дронов будет подчинён нуждам войны. Он обеспечит работой инженеров и конструкторов государственного предприятия "Антонов". Об этом сообщил агентству Reuters источник, знакомый с планами "Антонова". Источник просил не называть его, поскольку официально о планах компании в области производства дронов пока не было объявлено.

Авиастроительная компания "Антонов" входит в госкорпорацию "Укроборонпром". В прошлом у "Антонова" уже имелся опыт производства дронов военного назначения, среди которых и аппарат "Горлица" с радиусом действия несколько сот километров. Но грузовые самолеты были главной продукцией предприятия.

По самому крупному в мире антоновскому самолёту Ан-225 "Мрия" в начале войны был нанесен, как пишет Reuters, "символический удар". Президент Украины Владимир Зеленский назвал восстановление самолета Ан-225 вопросом имиджа Украины и знаком памяти всех украинских пилотов, погибших во время российско-украинской войны.

Форум

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG