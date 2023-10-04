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Украинская журналистка Виктория Рощина пропала на оккупированной Россией территории

Виктория Рощина

На оккупированной Россией территории Украины пропала внештатная журналистка "Украинской правды" Виктория Рощина. Об этом сообщают Международный женский медийный фонд и главный редактор "Украинской правды" Севгиль Мусаева в комментарии Daily Beast.

27 июля Рощина отправилась из Украины в Польшу и через три дня планировала через Россию добраться на восток Украины. Последний раз она выходила на связь 3 августа. Тогда она рассказала, что прошла несколько дней пограничных проверок, но не сказала, где именно находится.

"Она смелая журналистка, она берет на себя обязательства освещать самые противоречивые темы, которые требуют смелости. Она не шпионка, она настоящий журналист, ей не безразлична судьба людей, которые остались на оккупированных территориях. Для нее важно рассказывать их истории. Я призываю украинскую власть сделать все, чтобы найти ее, а российские власти – немедленно освободить журналистку Викторию Рощину", – заявила Мусаева.

Рощина с самого начал освещала полномасштабное российское вторжение в Украину. В марте 2022 года журналистку задержала ФСБ в оккупированном Бердянске. Через 10 дней ее освободили.

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