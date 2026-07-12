Украинские беспилотники атаковали НПЗ в Сызрани

Украинские военные в ночь на 12 июля атаковали беспилотниками нефтеперерабатывающий завод в Самарской области, в городе Сызрань. Губернатор области Вячеслав Федорищев сообщил об атаке на промышленное предприятие и повреждённых жилых домах, а также о гибели одного человека. Ещё трое, в том числе ребёнок, ранены, написал он.

Издание ASTRA геолоцировало кадры, опубликованные ранее мониторинговые каналы. Из них следует, что на территории НПЗ в Сызрани начался пожар.

Сызранский нефтеперерабатывающий завод (СНПЗ) - одно из крупнейших предприятий нефтепереработки в России, входит в структуру "Роснефти". Ранее украинские военные уже неоднократно атаковали это предприятие.

Глава Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что украинские дроны в ночь на 12 июля повредили танкер в Азовском море при заходе в Азово-Черноморский морской канал. Он также сообщил об ударах по Таганрогу и ряде районов области. Таганрог подвергается ударам третью ночь подряд.

Ранее укранские военные заявляли о том, что за последние несколько дней в Азовском море были поражены десятки российских судов. По сообщениям, Азово-Черноморский канал был закрыт для движения судов. Глава сил беспилотных систем Украины Роберт Бровди написал, что за ночь были атакованы ещё 14 российских судов, а всего за прошедшую неделю - 90.

Минобороны России объявило, что за ночь силы ПВО уничтожили 349 украинских дронов. Сколько сбить не удалось - не говорится.