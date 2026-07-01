Украинские беспилотники атаковали Пензенскую область и Крым

Украинские беспилотники атаковали Пензенскую область и аннексированный Крым.

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко заявил, что силами ПВО Минобороны России сбит беспилотный летательный аппарат. Его обломки повредили линии электропередачи и упали на недостроенное здание. Никто не пострадал.

Украинские мониторинговые телеграм-каналы утверждают, что поражен Научно-исследовательский институт физических измерений (НИИФИ). Об этом же говорит и OSINT-анализ ASTRA. Кроме того, сообщалось об атаке на Пензенский научно-исследовательский институт электронно-механических приборов (НИИЭМП), Пензенский подшипниковый завод и ОАО "Маяк". Эта информация официально не подтверждена.

НИИФИ входит в холдинг "Российские космические системы". Предприятие разрабатывает и производит датчики избыточного и абсолютного давления, линейного и углового перемещения для двигателей и гидропневматических систем, используемых для оснащения самолетов и вертолетов, а также компоненты для ракетных комплексов ("Синева", "Булава", "Искандер") и крылатых ракет.

Украинские телеграм-каналы со ссылкой на снимки NASA FIRMS также сообщают о пожаре на территории электроподстанции "Западно-Крымская" в Сакском районе и мобильной газотурбинной электростанции в Крыму.

Кроме того, по данным "Крымского ветра", горит электроподстанция на Керченском шоссе в Феодосии. В большей части города нет света. Отмечается, что это крупный объект, в который входят высоковольтные и магистральные электросети.

Минобороны России заявило об уничтожении 179 беспилотников над Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Калужской, Курской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Саратовской, Самарской, Тверской, Ульяновской областями, Краснодарским и Ставропольским краями, Московским регионом, Крымом, акваториями Азовского и Чёрного морей.

"Каждый день выполняется наш план применения украинских дальнобойных санкций. Это совершенно справедливо в ответ на все, что Россия делает против нас", – заявил президент Украины Владимир Зеленский, комментируя удары по России.