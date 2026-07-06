Украинские беспилотники ударили по НПЗ в Ярославле

Украинские беспилотники в ночь на 6 июля атаковали Ярославль. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев заявил о "массовой" атаке на областной центр. По его словам, пострадали два человека, они доставлены в больницу.

Силы ПВО и РЭБ на подлёте к Ярославлю сбили более 70 дронов, сообщил он. Во время атаки власти перекрывали движение на выезде из Ярославля в сторону Москвы от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной. Там расположена промзона.

Украинские мониторинговые телеграм-каналы (Exilenova+ и Supernova+) и телеграм-канал Astra писали об атаке на НПЗ "Славнефть-ЯНОС", который ранее не раз подвергался ударам украинской армии (предприятие по объему переработки углеводородного сырья входит в пятерку крупнейших российских НПЗ). Генштаб ВСУ пока не сообщал об ударе и его последствиях.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что после атаки беспилотников есть повреждения объектов инфраструктуры на Лужском полигоне, в районах портов Усть-Луга и Высоцк. По предварительным данным, никто не пострадал.

В Калужской области на промышленном предприятии в Дзержинском округе, по данным властей, произошло возгорание. Сотрудники предприятия оперативно были эвакуированы, никто не пострадал, сообщил губернатор Владислав Шапша.

Минобороны России заявило об уничтожении 519 беспилотников над Белгородской, Псковской, Новгородской, Брянской, Курской, Орловской, Тульской, Тверской, Ярославской, Воронежской, Смоленской, Калужской, Рязанской, Липецкой, Ростовской, Самарской, Саратовской, Волгоградской и Ленинградской областями, а также над московским регионом, Краснодарским краем, аннексированным Крымом и акваторией Азовского моря. Сколько БПЛА сбить не удалось, не сообщалось.