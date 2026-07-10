Украинские беспилотники ударили по объектам в Таганроге и Азове

Украинские беспилотники атаковали Азов, Таганрог, Азовский и Матвеево-Курганский районы в Ростовской области.

Губернатор региона Юрий Слюсарь сообщил, что в Азове в результате атаки дронов произошло возгорание на двух объектах хранения нефтепродуктов. В Таганроге пожар возник на территории морского порта. По предварительным данным, никто не пострадал. Власти Таганрога объявили об эвакуации людей из зоны ЧС.



Какие именно горят объекты, Слюсарь не уточнил. Украинские мониторинговые каналы и пишут, что в Азове горит Азовская нефтебаза ("Роснефть") и нефтебаза "ДонТерминал" (или Азовский оптико-механический завод). В Таганроге, как утверждается, горит портовый терминал "Курганнефтепродукт", принадлежащий "Роснефти".

В Краснодарском крае "из-за падения обломков" беспилотников произошел пожар на территории Ильского НПЗ, сообщили в оперштабе региона. Возгорание быстро потушили. Кроме того, фрагменты дронов, как сообщается, упали во дворе частного дома и на территории одного из предприятий. Никто не пострадал.

Минобороны России заявило, что в ночь на девятое июля силы ПВО сбили 376 украинских беспилотников над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Псковской, Ростовской, Смоленской, Тверской областей, московского региона, Краснодарского края, аннексированного Крыма и акваторией Азовского моря.